Palermo: per l’attacco si pensa a Eric Lanini

PALERMO – Il Palermo pensa a Eric Lanini. Secondo quanto riportato da TuttoC, il club rosanero avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante classe 1994 attualmente al Novara. Il centravanti piemontese potrebbe infatti tentare una nuova avventura già nel corso di questa sessione di mercato visto lo scaso utilizzo: 14 presenze e una rete. Lanini ha anche militato nella Juventus Under 23 e collezionato diverse presenze in Serie B e nel massimo campionato belga.