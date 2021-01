Saturnia Volley, comincia il girone di ritorno

ACI CASTELLO (CT) – Si ricomincia con la pallavolo giocata! Dopo la pausa di fine anno, domenica 10 gennaio 2021 riparte il Campionato di Serie A3 di Volley Maschile Credem Banca che dà il via alla prima giornata del girone di ritorno. Per Sistemia LCT Saturnia Aci Castello, il match day di domenica prevede una partita in casa, con Aurispa Libellula Lecce, la squadra che, nel girone di andata mise a segno un 3-1 tra le mura del suo palazzetto e che

ad oggi ricopre la posizione numero 10 della classifica, con uguale numero di punti e una partita giocata in meno rispetto ai biancoblu, che con 3 punti sono fanalino di coda delle 12 del girone.

Per coach Maurizio Lopis sarà l’esordio da allenatore nella categoria e, dopo la prima settimana di allenamenti, ammette: “Vogliamo scendere in campo e vincere. Le aspettative sono alte anche perché ho una certezza, il gruppo è all’altezza della categoria e sta ritrovando motivazione, ritmo e carica”.

Guardando al girone di andata: “Non c’è più tempo per guardare indietro e piangerci addosso. Domenica incontreremo una squadra fatta di giovani che sono dei veri guerrieri. Noi dovremo sfruttare il fattore campo, giocheremo per portare a casa i punti facendo del nostro meglio”.

Fischio d’inizio ore 17:00. La partita, a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.