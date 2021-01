PALERMO- Non è allarmismo, ma realtà. Il virus circola impetuosamente. Anzi, corre. Quello che è evidente lo conferma il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia: “Sì, il virus è molto in circolazione, noi abbiamo un osservatorio privilegiato ad altissima prevalenza con il drive in della Fiera del Mediterraneo. Meno male che c’è e che possiamo fare lo screening, togliendo positivi dalla strada”.

Arrivano i ‘tamponi super’

C’è una comunità scientifica che dibatte sulla validità del tampone rapido antigenico ai fini del tracciamento. “Intanto, grazie a quest’arma siamo in grado di mettere comunque una barriera – dice il commissario -. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo testando nuovi tamponi rapidi antigenici salivari e presto li utilizzeremo. Sono super tamponi che hanno una grande accuratezza, pari, se non superiore, alla precisione del tampone molecolare classico, ma abbattono moltissimo i tempi perché i risultati arrivano in trenta minuti. Un cambiamento che ci permetterà diagnosi esatte con un’attesa minima”.

I pentiti del cenone

Chi sono i palermitani che, in questi giorni, si recano in pellegrinaggio alla Fiera per sottoporsi al test? “Gli stessi di sempre – risponde il dottore Costa – più i pentiti del cenone che lo confessano, che non hanno osservato comportamenti corretti e che, adesso, hanno paura. Noi stiamo ulteriormente ampliando la nostra capacità di risposta con uno spazio riservato a chi deve sottoporsi al tampone molecolare per il controllo dopo l’isolamento o la quarantena. Andiamo avanti con gli screening mirati alle categorie, come sta accadendo per la scuola materna. I positivi non sono tantissimi, ma c’è da prestare molta attenzione”.

Il Civico e i posti letto

Il pronto soccorso del Civico tornerà Covid? Una riconversione che, a breve, nonostante fosse data per imminente, non avverrà. “Il Civico è una risorsa straordinaria – conclude Costa – ma, adesso, non abbiamo necessità di modificare nulla. Ci saranno presto altri posti letto disponibili: cinquanta al ‘Cervello’ e ventisei al Policlinico, più otto di terapia intensiva”.

Villa Sofia torna operativa

“Si comunica – si legge in una nota – che dalle 12 di questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo – avendo ultimato le procedure di sanificazione – è tornato pienamente operativo per tutte le attività”.