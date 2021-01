“Pogliese allo stadio non ha dato il buon esempio”

CATANIA. Riceviamo e pubblichiamo dai consiglieri comunali Lidia Adorno, Graziano Bonaccorsi, Valeria Diana, Giuseppe Fichera, Emanuele Nasca (M5S); Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta, Mario Tomasello (IV); Enzo Bianco, Lanfranco Zappalà (Con Bianco per Catania); Salvo Di Salvo (Grande Catania); Giovanni Grasso (Gruppo misto):

“In piena pandemia, mentre i cittadini responsabili rimangono a casa e i commercianti soffrono per le restrizioni, il primo cittadino cosa fa? Segue la partita del Catania, a “porte chiuse”, incurante delle misure di sicurezza che tutti – autorità comprese – dovrebbero rispettare e, come se nulla fosse, dispensa baci e abbracci.

Al di là delle norme, il dato è chiaro: in questo momento storico il sindaco non è in grado di dare il buon esempio.

Una situazione vergognosa che tutti i cittadini devono conoscere.

Ricordiamo a Salvo Pogliese che non è sindaco del Calcio Catania ma della città di Catania. E il calcio non può essere posto sopra ogni cosa, senza limiti o restrizioni, ancor di più da chi ha ruoli istituzionali.

Ringraziamo il presidente e la società per il lavoro svolto, amiamo anche noi la squadra della nostra città, ma tutti dobbiamo rispettare le regole”.

La smentita di Di Salvo

Nel frattempo, in mattinata, arriva però la presa di distanze del consigliere Salvo Di Salvo: “In riferimento al comunicato stampa riferito alla presenza del Sindaco Pogliese allo stadio a firma di diversi Consiglieri tra i quali incluso anche il mio nome sento il dovere di dover dichiarare che la mia firma al comunicato è stata gravemente inserita senza la mia condivisione probabilmente per errore, pertanto mi dissocio dal testo del comunicato e spero che quando accaduto non si ripeta più”.