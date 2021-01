“Le gravi bugie dei positivi: così aumentano i contagi”

CATANIA – “Fino a quando non finiscono in ospedale, cercano di convivere con il virus, anche mentendo durante le fasi del tracciamento dei contatti, così il covid circola indisturbato”. Sono le parole del manager dell’Asp3 Franco Luca, che guida le unità territoriali in prima linea contro il covid. Un lavoro in sinergia con il team del commissario anticovid Pino Liberti, che si deve confrontare, ogni giorno, con un problema di non poco conto: le bugie di chi è contagiato.

“Evitare la quarantena”

Uno degli strumenti più importanti per evitare la diffusione del Covid è giocare d’anticipo. Per questo il tracciamento dei contatti gioca un ruolo importante. “Le persone – spiega Franco Luca – spesso si nascondono perché non vogliono perdere il lavoro. Il virus cammina con gli asintomatici, il 5% di loro finisce in ospedale, gli altri rischiano di diffondere il virus”.

Il rischio, nascondendo la positività, è che si crei una situazione “di pericolo – aggiunge Luca – se dovessimo arrivare a delle mutazioni che incidono sul vaccino”.

Il problema del lavoro

C’è anche da dire che le restrizioni anticovid hanno messo in ginocchio le imprese, gli imprenditori e i liberi professionisti. “Gli investimenti – commenta Luca – legati ai ristori devono essere dati immediatamente alle persone che con le chiusure e le zone rosse hanno difficoltà a vivere”.

Dalla politica, quindi, servirebbe un segnale importante, l’altro compito lo ha chi è contagiato. “La Regione Sicilia – conclude il manager Franco Luca – ha fatto grandi sforzi per frenare i contagi, ma nel frattempo la gente deve anche vivere e la battaglia non è ancora finita”.