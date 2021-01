Catania, niente sfida alla Paganese: match rinviato

PAGANI (SA) – Rinviata a data da destinarsi la partita tra Paganese e Catania, valida per la prima giornata di ritorno del girone C di serie C.

Dopo tre sopralluoghi, l’arbitro Colombo, della sezione di Como, ha deciso di rinviare il match a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio “Torre” di Pagani sul quale è caduta tanta pioggia nelle ultime ore.

Inutili i tentativi di far rimbalzare il pallone che s’impantanava inesorabilmente in ogni zona. Il Catania si era presentato con Reginaldo al centro dell’attacco, viste le indisponibilità dell’acciaccato Pecorino e dello squalificato Sarao, ma con Manneh dal primo minuto. Adesso si dovrà attendere la data fissata per il recupero di questa gara che avverrà in modalità infrasettimanale. I rossazzurri si concentrano adesso sul prossimo impegno casalingo contro il Monopoli in programma domenica 31 gennaio mentre il mercoledì successivo, 3 febbraio, saranno di scena a Castellamare di Stabia contro le “vespe”.

PAGANESE (3-5-2) – Campani, Mattia, Cicagna, Sirignano (k), Antezza, Onescu, Benedetti, Gaeta, Squillace, Diop, Guadagni. A disposizione: Fasan, Bovenzi, Esposito, Perazzolo, Sbampato, Di Palma, Bonavolontà, Curci, Scarpa, Isufaj, Cesaretti, Costagliola. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

CATANIA (3-4-3) – Confente, Sales, Silvestri (k), Tonucci, Calapai, Welbeck, Rosaia, Zanchi, Piccolo, Reginaldo, Manneh. A disposizione: Martinez, Noce, Pellegrini, Claiton, Giosa, Albertini, Izco, Maldonado, Dall’Oglio, Biondi, Russotto, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Marco Carrelli (Campobasso) e Antonio Severino (Campobasso). IV Uomo: Giorgio Vergaro (Bari).

Indisponibili: Pinto, Pecorino (CT) Squalificati: Sarao (CT).