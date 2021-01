Conte atteso al Colle per le dimissioni: consultazioni da mercoledì

Dopo un passaggio al Consiglio dei ministri, il premier Conte oggi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni in quella che appare una crisi al buio. Pd, M5S e Leu fanno quadrato attorno a lui, Italia Viva resta compatta. Il centrodestra aspetta la fine del Conte bis, e si proclama “unito e compatto”, ma le strategie non vanno nella stessa direzione. La maggioranza punta ad un Conte-ter: ultime ore per trattare con i centristi. Il presidente della Repubblica dovrà gestire una crisi che si apre in un momento delicatissimo per il Paese. Difficile che le sue consultazioni inizino prima di mercoledì pomeriggio.