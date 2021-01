Cinese contromano in autostrada: 10 chilometri ad alto rischio sull’A/29

PALERMO – E’ stato fermato dopo aver percorso almeno dieci chilometri ‘ad alto richio’ in autostrada. E’ successo sabato sera, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monreale, percorrendo l’ A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo hanno intercettato una grossa berlina tedesca che marciava in controsenso all’altezza di Capaci.

Raggiunta la vettura, dopo un breve inseguimento, hanno intimato l’alt con la paletta catarifrangente ed il lampeggiante. Il conducente, un cittadino cinese, regolare sul territorio italiano, si è reso conto in quel momento della pericolosissima situazione che aveva provocato: si è giustificato dicendo che si era confuso e non si era accorto di stare marciando nel senso opposto.

I militari hanno ricostruito che la vettura aveva percorso quasi 10 chilometri prima di essere intercettata. Il veicolo è stato sequestrato, al conducente, che è risultato negativo ai test relativi al consumo di droga e alcool, è stata ritirata la patente di guida ed inviata alla Prefettura per la successiva revoca.