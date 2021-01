Cimiteri, ormai è scontro: il consiglio risponde a Orlando

PALERMO – Il sindaco picchia duro e il consiglio risponde per le rime. Sull’emergenza dei cimiteri va in scena un altro scontro all’arma bianca fra Leoluca Orlando e Sala delle Lapidi: ieri il primo cittadino, ospite a Trm, aveva puntato il dito contro l’Aula da cui “non arrivano soluzioni”. Un’uscita che ha provocato la reazione compatta del centrodestra che in una nota ha chiesto al Professore di dimettersi.

Oggi il consiglio comunale si è nuovamente riunito e il tenore degli interventi è stato unanime: tutti contro Orlando, accusato di aver scaricato sui consiglieri la responsabilità dell’emergenza. E così l’Aula ha deciso di approvare un ordine del giorno passato con 20 sì e l’astensione di Sinistra Comune, che aveva già rotto con la maggioranza sulla decisione di rispedire agli uffici la delibera sulla modifica al regolamento cimiteriale.

L’ordine del giorno, firmato da Ugo Forello e dal presidente della Quarta commissione Gianluca Inzerillo, è tutto fuorché tenero con l’amministrazione: dopo aver passato in rassegna le iniziative prese dal sindaco e aver sottolineato la decisione del consiglio di destinare 3,5 milioni ai cimiteri, impegna il Professore a nominare un dirigente ai servizi cimiteriali e un direttore per ciascun impianto, oltre a fornire nuovo personale al settore. Il consiglio inoltre chiede che l’amministrazione attiva, con procedure di somma urgenza, completi l’acquisto dei loculi prefabbricati, realizzi il terrazzamento del “campo dei bambini” che vale 300 posti, individui nuovi campi di inumazione, ampli i Cappuccini con l’area dell’ex deposito delle carrozze, ripari il vecchio forno crematorio realizzando contemporaneamente il nuovo ed estenda la gratuità della cremazione a tutte le salme.

“Dall’emergenza cimiteriale alla crisi della Rap, passando per l’accertato squilibrio economico che impedisce di chiudere il bilancio 2021-2023, il Comune di Palermo è in ginocchio e il sindaco non solo non è capace di far fronte ai problemi, ma li sta acuendo – dice Forello – Per il bene dei cittadini forse è arrivato che Orlando si faccia da parte”.

“Il consiglio comunale, con l’ordine del giorno sui cimiteri approvato oggi, ha dimostrato di avere un alto senso di responsabilità – dice Toni Sala di Avanti Insieme – Pur non avendo competenze gestionali, affidate per legge alla giunta, da giorni discute di come risolvere un’emergenza insostenibile per la città. Abbiamo impegnato il sindaco e tutta l’amministrazione attiva ad acquistare altri loculi prefabbricati, a individuare nuovi campi di inumazione, a realizzare il terrazzamento del ‘campo dei bambini’ per recuperare 300 posti e a redigere il progetto per l’ampliamento dei Cappuccini. Proposte e soluzioni efficaci che speriamo possano riportare alla normalità una situazione ormai ingestibile”.