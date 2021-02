Meta Catania: ufficiale l’ingaggio di Mambella”

Per il portiere quella di Catania è "l'ennesima e importante occasione per mettere in vetrina il proprio talento"

CATANIA – “La Meta Catania Bricocity comunica di aver ingaggiato, a titolo temporaneo, il portiere dell’Acqua&Sapone Francesco Mambella”. Attraverso questa nota il club etneo ha ufficializzato l’arrivo dell’estremo difensore classe 199 che” si aggregherà al gruppo rossazzurro nella giornata di domani per la sua prima seduta di lavoro coni nuovi compagni”, prosegue il comunicato. Per il portiere quella di Catania è “l’ennesima e importante occasione per mettere in vetrina il proprio talento al servizio dei colori rossazzurri”, conclude il comunicato.