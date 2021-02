ACR Messina, Novelli: “Mercato? Lavoro sul gruppo”

Il tecnico dei peloritani: "Ci vuole ancora tempo per crescere e creare nuove varianti di gioco"

MESSINA – “Questa squadra non ha bisogno di nessun acquisto, ma solo di fiducia e lavoro: ci vuole ancora tempo per crescere e creare nuove varianti di gioco”. Questo il pensiero del tecnico dell’ACR Messina, Pietro Novelli, intervenuto in conferenza stampa. “Mercato? Sono chiaro, preferisco lavorare su questo gruppo e dargli equilibrio, ha concluso Novelli”.