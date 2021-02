Chi è Mario Draghi, il banchiere chiamato a salvare l’Italia

Mario Draghi, che ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, è nato nel 1943 a Roma. È stato governatore della Banca d’Italia dal 2005 al 2011 e presidente della Banca Centrale Europea dal 2011 al 2019. Dal 1991 al 2001 è stato direttore generale del Tesoro. Figlio di un bancario e di una farmacista perse entrambi i genitori a pochi mesi di distanza quando aveva 15 anni.

Laureato in Economia a Roma, entrò nel 1971 al Massachussets Institute of Technology su segnalazione del premio Nobel Modigliani. Ha insegnato all’università i Italia e negli Stati Uniti. Nel luglio 2012 da presidente della Bce “salva” l’euro bersagli di speculazioni internazionali, famosa resta la sua frse, “Whatever it takes”, “a tutti i costi”. Il 31 dicembre 2012 è stato nominato uomo dell’anno dai quotidiani inglesi Financial Times e The Times, per aver ben gestito la crisi del debito sovrano europeo in un momento molto delicato come l’estate di quell’anno quando la crisi finanziaria stava per contagiare grandi economie. Forbes nel 2018 lo ha inserito tra i20 uomini più potenti del mondo. Cattolico e devoto a sant’Ignazio di Loyola, Draghi è sposato dal 1973 con Maria Serenella Cappello con cui ha due figli.