Formia, un 17enne accoltellato a morte in una rissa

Finisce nel sangue il martedì grasso per un ragazzo di 17 anni accoltellato a morte durante una rissa tra giovanissimi a Formia, in provincia di Latina. Un altro ragazzo è rimasto ferito. Un episodio simile, poco prima, aveva sconvolto il lungomare di Napoli, dove alcuni giovanissimi si sono affrontati ed uno di loro, di 16 anni, è rimasto ferito con una prognosi di 8 giorni. E si è saputo oggi di un altro episodio di violenza avvenuto due giorni fa a Napoli. Un 13enne è stato pestato anche con un tirapugni da 7 coetanei all’uscita di scuola. Gli aggressori, nonostante la giovane età, sono stati segnalati alla magistratura per lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi bianche.