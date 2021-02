Tonfo Catania in casa della Ternana: rossazzurri al tappeto 5-1

TERNI – Sconfitta fragorosa per il Catania sul campo della capolista Ternana. Il 5-1 finale penalizza oltre ogni eventuale demerito i rossazzurri allenati da Raffaele, colpiti a freddo dalla prodezza di Mammarella che ha subito sbloccato il match con un’autentica prodezza al volo da una ventina di metri. Neanche il tempo di riorganizzarsi e gli etnei subiscono il raddoppio umbro a causa di una sfortunata deviazione di Giosa che spiazza Confente sulla conclusione di Defendi. Il Catania reagisce prontamente e riesce ad accorciare le distanze con un perentorio colpo di testa di Sarao sull’imbeccata di Dall’Oglio. I rossazzurri ci credono e costruiscono i presupposti per agguantare il pareggio ma Di Piazza si vede prima annullare un gol per fuorigioco e poi sbaglia a porta vuota mentre Iannarilli si esalta sulla deviazione ravvicinata di Sarao. Dal possibile 2-2… all’ennesima topica di giornata di un irriconoscibile Giosa che sbaglia il disimpegno… consentendo a Paghera di spedire in rete, da due passi, il pallone che taglia definitivamente le gambe agli ospiti.

Nella ripresa, il ritmo scema e la Ternana segna cinicamente ancora, prima col tiro a giro di Damian e poi con il preciso colpo di testa di Vantaggiato. Il

Catania, invece, malgrado la girandola di sostituzioni, manovra bene sino

alla trequarti ma conclude poco verso la porta dell’attento Iannarilli. Maldonado manca di pochissimo l’incrocio dei pali su punizione e, in pieno recupero, Dall’Oglio calcia sulla barriera rossoverde l’ultima chance su calcio di punizione dal limite. Risultato pesante per i rossazzurri che, adesso, dovranno subito voltar pagina e concentrarsi sul big-match in programma domenica prossima al “Massimino” contro il Bari.

PRIMO TEMPO (3-1)

1° Ternana subito in vantaggio: sula corta respinta della retroguardia rossazzurra, gran bordata dalla distanza di Mammarella che non lascia scampo a Confente: 1-0 !

12° colpo di testa debole e centrale di Sarao;

14° si infortuna Zanchi: Catania momentaneamente il 10 uomini!

16° raddoppio della Ternana: sulla conclusione di Defendi, Giosa devia nella sua porta: 2-0 !

18° nel Catania, entra Di Piazza al posto dell’infortunato Zanchi;

26° Confente respinge in tuffo la conclusione di Vantaggiato;

36° il Catania accorcia le distanze: sul cross (da punizione) di Dall’Oglio, svetta Sarao che di testa spedisce il pallore in rete: 2-1 !

38° gol annullato a Di Piazza per millimetrico fuorigioco sull’assist di Manneh che era scappato in contropiede!

39° Catania vicinissimo al pareggio: sul cross radente di Dall’Oglio, Di Piazza sbaglia l’impatto col pallone che finisce sul fondo!

42° Iannarilli para d’istinto il colpo di testa a botta sicura di Sarao sul cross di uno scatenato Calapai!

44° terzo gol umbro: Paghera spedisce in rete un errato disimpegno di un

irriconoscibile Giosa: 3-1!

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° l’arbitro non concede il penalty per una spinta di Boben su Di Piazza: inutili proteste rossazzurre;

48° il primo tempo si chiude con la Ternana in doppio vantaggio.

SECONDO TEMPO (5-1)

1° nel Catania, Pinto subentra a Giosa;

1° nella Ternana, Damian prende il posto di Paghera;

3° tiraccio alle stelle di Dall’Oglio;

5° Iannarilli respinge la conclusione angolata di Di Piazza;

9° nella Ternana, Suagher e Frascatore subentrano a Furlan e Mammarella;

16° nel Catania, Sales subentra a Manneh;

18° Vantaggiato manda fuori da ottima posizione!

21° Damian segna il quarto gol rossoverde con un bel tiro a giro: 4-1 !

22° nella Ternana, Peralta sostituisce Partipilo;

25° gran tiro di Dall’Oglio, deviato in angolo;

26° tiro senza pretese di Calapai: fuori;

30° nella Ternana, Torromino prende il posto di Falletti;

30° nel Catania, Reginaldo e Maldonado rilevano Sarao e Golfo;

36° quinto gol della Ternana: Vantaggiato devia in rete di testa sukl cross di Defendi: 5-1 !

44° gran punizione di Maldonado che manca di pochissimo il bersaglio!

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° confente respinge la conclusione di Frascatore;

48° finisce con un mortificante 5-1!

TERNANA (4-2-3-1) – Iannarilli, Defendi (k), Boben, Kontek, Mammarella (dal 9°s.t. Frascatore), Partipilo, Paghera (dal 1°s.t. Damian), Salzano, Furlan (dal 9°s.t. Suagher), Falletti (dal 30°s.t. Torromino), Vantaggiato. A disposizione: Vitali, Celli, Proietti, Ferrante, Russo, Raicevic, Peralta, Laverone. Allenatore: Lucarelli.

CATANIA (3-4-3) – Confente, Tonucci, Giosa (dal 1°s.t. Pinto), Silvestri (k), Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi (dal 18°p.t. Di Piazza), Manneh (dal 16°s.t. Sales), Sarao (dal 30°s.t. Reginaldo), Golfo (dal 30°s.t. Maldonado). A disposizione: Santurro, Claiton, Rosaia, Vrikkis, Izco, Albertini, Lo Duca.

Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti: Riccardo Vitali (Brescia) e Massimo Salvalaglio (Legnano).

4° Uomo: Claudio Petrella (Viterbo).

Reti: 1°p.t. Mammarella (TR); 16°p.t. autogol di Giosa (CT); 36°p.t.

Sarao (CT); 44°p.t. Paghera (TR); 21°s.t. Damian (TR); 36°s.t.

Vantaggiato (TR)..

Ammoniti: Paghera (TR); Pinto (CT);

Espulsi: //

Diffidati: Albertini, Dall’Oglio, Sales, Silvestri e Zanchi (CT).

Squalificati: Palumbo (CT).

Indisponibili: Piccolo, Russotto, Volpe, Martinez (CT).