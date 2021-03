Udc: “Attuare un vero decentramento è necessario per la città”

PALERMO – “L’attuazione di un vero decentramento sarebbe la soluzione per i problemi della città”. Lo dice la segreteria palermitana dell’Udc che in una nota invita l’amministrazione comunale “ad avere una visione coraggiosa nell’attuare una riforma che serve alla città e che che cambierebbe radicalmente il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Mettiamo da parte gli antagonismi e ragioniamo seriamente su un regolamento che dia reale potere alle Circoscrizioni. Come Udc proporremo a tutte le forze politiche di lavorare ad un documento che rispetti il grande lavoro dei presidenti di circoscrizione e di tutti i consiglieri di circoscrizione e che permetta un reale decentramento dei poteri – commenta il coordinatore cittadino Andrea Aiello -. Si abbassino i toni e si lavori con efficacia ad un progetto per il bene della città. Sarebbe il caso scusarsi con i presidenti delle circoscrizioni, costretti, chissà ancora per quanto tempo ad accogliere le istanze dei palermitani senza poter fornire adeguate risposte”.

