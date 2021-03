Vaccini, l’Anm: “Riprendere le somministrazioni al comparto giudiziario”

CATANIA – “L’improvvisa interruzione della campagna vaccinale” per “i lavoratori del comparto giudizario”, dopo “la modifica delle linee guida del Piano strategico” decise dal governo, a Catania, dove era gia’ iniziata, ha creato “una grave disparita’ di trattamento all’interno della stessa categoria”. Lo segnala l’Anm di Catania in una lettera aperta all’assessore regionale alla Sanita’ sottolineando nel Distretto “alcuni lavoratori sono stati gia’ vaccinati e altri no, ledendo in tal modo le legittime aspettative di chi aveva gia’ ricevuto la chiamata per la somministrazione del vaccino da parte dell’Asp competente”.

Il presidente dell’Anm di Catania, Antongiulio Maggiore, e il segretario dell’associazione, Antonino Fanara, auspicano che “le operazioni di vaccinazione per i lavoratori del comparto giustizia nel distretto giudiziario di Catania possano completarsi secondo il calendario programmato”. L’Anm sottolinea che “non si intende discutere le scelte che spettano all’Autorita’ politica”, ma che si vuole invece “evidenziare come nel distretto di Catania la campagna di vaccinazione a favore dei lavoratori del comparto giustizia e’ gia’ stata avviata e molti, tra magistrati e personale amministrativo, sono stati gia’ vaccinati”.

“Nello stesso ambito lavorativo, quindi – sottolinea l’Anm di Catania – interagiranno soggetti gia’ vaccinati e soggetti che saranno probabilmente vaccinati con la prima dose non prima di tre mesi, senza che questo corrisponda ad una scelta razionale”. “Auspichiamo, pertanto – conclude la lettera – che le operazioni di vaccinazione per i lavoratori del comparto giustizia nel distretto giudiziario di Cataniapossano completarsi secondo il calendario programmato, in aderenza, del resto, alle dichiarazioni del Presidente della Regione, Nello Musumeci, secondo cui la Regione siciliana si sarebbe adeguata al nuovo piano vaccinale, dopo avere completato le prenotazioni gia’ attive sui servizi essenziali”. (ANSA).