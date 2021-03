Università di Catania, software gratuiti per gli studenti

Novità all’Università di Catania. Gli studenti dell’Università di Catania possono usufruire di numerosi servizi informatici utili per le attività didattiche e di ricerca grazie ad alcune convenzioni stipulate dall’Ateneo con le aziende produttrici dei vari software.

“Unict – osserva il rettore Francesco Priolo- è fortemente impegnata sul fronte dei servizi e del diritto allo studio: abbiamo siglato diversi accordi per mettere a disposizione gratuitamente dei nostri iscritti degli strumenti utili per lo studio e la ricerca che diversamente avrebbero un costo molto alto, talvolta non accessibile”.

L’accordo con Microsoft, ad esempio, offre agli studenti regolarmente iscritti, ma anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, il pacchetto Office 365, il software che include le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e molto altro. Sulla base del Microsoft Campus Agreement School Agreement – Education Solution, gli iscritti Unict possono utilizzare Office 365 a costo zero per tutto il periodo di iscrizione all’università, installandolo su un massimo di 5 Pc, Mac o tablet, e usufruire di un servizio cloud storage OneDrive da 5 TB, per l’archiviazione e la condivisione di file.

L’Ateneo ha inoltre aderito al programma AzureDev Tools for Teaching (precedentemente noto come Microsoft Imagine Premium) che rende disponibili ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi, ai borsisti, agli assegnisti e agli studenti regolarmente iscritti strumenti di progettazione e di sviluppo, software e servizi professionali di Microsoft, tra i quali i sistemi operativi Windows, l’ambiente di sviluppo Visual Studio, i sistemi di gestione di basi di dati SQL Server, a scopo didattico e di ricerca. Include inoltre le tecnologie e i servizi cloud più recenti.

Altri software specifici per lo sviluppo del calcolo numerico, l’elaborazione di segnali e di immagini, l’analisi statistica e la simulazione sono messi a disposizione dall’azienda The MathWorks. È disponibile anche il software Mathematica, grazie all’accordo stipulato con Wolfram, un potente strumento di calcolo tecnico-scientifico, modellazione, simulazione, visualizzazione e sviluppo, tra i più utilizzati nella ricerca e nella didattica. (ANSA).