Covid, il premier Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca

ROMA – Il premier Draghi e la moglie si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-Covid con Astrazeneca nell’hub della stazione Termini a Roma, come previsto dal calendario della campagna vaccinale della Regione. Superata intanto in Italia la soglia dei tre milioni di vaccinati con seconda dose. Secondo il report di Palazzo Chigi, il numero di persone immunizzate ha raggiunto quota 3.037.122, sono 9.658.927 le somministrazioni totali pari all’85,8% di quelle finora distribuite alle Regioni pari a 11.247.180. Iniziate a Genova le vaccinazioni in farmacia, dopo il via libera di Speranza: esclusi i soggetti estremamente vulnerabili.

Intanto Draghi ha firmato l’appello per un nuovo Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie, una proposta che sarà lanciata dal presidente del Consiglio europeo Michel e dal direttore generale dell’Oms Ghebreyesus. L’annuncio fa seguito a un editoriale pubblicato su diverse testate giornalistiche del mondo e firmato anche da leader europei come Johnson, Macron, Merkel e Rutte. Ghebreyesus ha detto che “il momento di agire è ora: il mondo non può aspettare la fine della pandemia per prepararsi a lottare contro la prossima”.