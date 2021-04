Covid, è ufficiale: Acireale, Lentini e Carlentini in zona rossa

Il provvedimento entrerà in vigore sabato 17 per cessare l’efficacia mercoledì 28 aprile.

CATANIA – Da ieri sera è ufficiale: Acireale è in zona rossa. Fuori provincia, nel Siracusano, lo sono diventate anche le vicine Lentini e Carlentini. Il provvedimento, richiesto dai sindaci a seguito delle relazioni delle Asp, entrerà in vigore sabato 17 per cessare l’efficacia mercoledì 28 aprile. Si allunga così la dei Comuni ad alto rischio all’interno dell’area metropolitana catanese. Attualmente, in rosso ci sono anche Biancavilla, Ramacca, Sant’Alfio e Zafferana etnea.