PALERMO- Ancora siamo lontani dalle cifre consolidate e solo quelle diranno se, in questi giorni, a Palermo, c’è stata una inversione di tendenza sul fronte Covid. Ma intanto, stamattina, fino a mezzogiorno, nell’hub della Fiera del Mediterraneo, su 536 tamponi eseguiti solo quindici sono risultati positivi.

“Non dico niente per scaramanzia – fa gli scongiuri, il commissario per l’emergenza Renato Costa (nella foto) – però è già da un po’ che notiamo un calo e speriamo che la tendenza si stabilizzi”. Vorrebbe dire che la zona rossa sta cominciando a dare i suoi costosissimi frutti. Del resto, la percentuale dei contagi rilevati in Fiera si sta abbassando quotidianamente: siamo intorno al cinque per cento, dal dieci che era. E i casi a Palermo, nel bollettino di ieri, risultano quasi dimezzati rispetto al trend: poco più di trecento.

Sempre nell’hub della Fiera, coinvolto stamattina nei tre giorni della vaccinazione con AstraZeneca, in un paio d’ore, sono state somministrate cinquecento dosi e c’è tanta gente. Un dato anche questo in crescita che rincuora perché la vaccinazione di massa, al momento, è l’unica arma che abbiamo contro il Coronavirus. Presto si dovrebbe arrivare, con tutti i prodotti, a quattromila dosi al giorno. Sul fronte ospedaliero la situazione è ancora critica, ma ci si aspetta che, in caso di calo dei contagi, pure la pressione sulle strutture sanitarie diminuisca. Saranno presto disponibili nuovi posti al ‘Policlinico’ di Palermo e trenta posti in più all’Unità di Terapia intensiva respiratoria del ‘Cervello’.

Aggiornamento: intanto, la vaccinazione prosegue a pieno ritmo. Dalla Regione fanno sapere che il punto vaccinale del Cto non ha chiuso alle due e che andrà avanti anche nel pomeriggio.