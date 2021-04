TeLiMar ospita Trieste, Giliberti: “Match che vale tanto”

PALERMO – Il TeLiMar è pronto ad ospitare la Pallanuoto Trieste nella quarta giornata del Preliminary Round Scudetto del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1. Sarà l’ultimo impegno casalingo per il Club dell’Addaura, che è a soli 3 punti dalla conquista di un risultato storico per la città di Palermo, quale è la Final Four.

Forte del secondo posto nella classifica del Girone E, dietro al Recco, il Club dell’Addaura ha domani il suo primo match point. Appuntamento alle ore 15,00 di domani, sabato 17 aprile, alla Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante, con diretta streaming sulla Pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Alessandro Severo e Luca Castagnola.

Gli alabardati, che nell’ultimo turno hanno subito la sconfitta in casa per mano della Pro Recco, sono fermi ad 1 punto, dopo il rocambolesco pareggio arrivato a Napoli, con un formidabile ultimo quarto del Posillipo, bloccato a 20” dalla rete di Vico. Il team guidato da Daniele Bettini arriva all’appuntamento palermitano con la voglia di riscattarsi da un’andata giocata sottotono alla Piscina Bianchi, con gli uomini di Marco Baldineti in grado di portare a casa i 3 punti con ben 6 reti di scarto.

Il Club dell’Addaura, dopo la pausa pasquale, che ha visto i due Azzurri Gianmarco Nicosia e Luca Damonte partecipare al raduno di Ostia con il Settebello di Sandro Campagna proiettato verso Tokyo 202ONE, ha ripreso a lavorare a gran ritmo con l’obiettivo di ripetere l’ottima prestazione fatta registrare nel girone di andata. Dopo la vittoria a Trieste, infatti, il Club del Presidente Marcello Giliberti ha saputo mantenere saldi i nervi dopo la sconfitta casalinga contro la corazzata Recco, conquistando quindici giorni fa un’importantissima vittoria a Palermo contro il Posillipo e mettendo così una seria ipoteca sulla conquista della sua prima Final Four Scudetto dei suoi 32 anni di storia.

«Quella di domani – sottolinea Marco Baldineti, Allenatore del TeLiMar -, sarà una partita completamente diversa rispetto all’andata. Per il Trieste si tratta dell’ultima spiaggia, l’ultima occasione per rientrare nella rincorsa alla Final Four. Noi, d’altro canto – aggiunge – vogliamo portare a casa oltre al risultato, che significherebbe passaggio matematico alla finale, anche una buona prestazione, che ci permetterebbe di proseguire il nostro percorso di crescita iniziato otto mesi fa. Il Trieste è sicuramente una squadra molto ben attrezzata, che ha pagato qualche disattenzione di troppo, ma che è capace di mostrare un gioco molto fisico, con giocatori di alto livello come Milakovic e Buljubasic, ma anche Razzi e Bini che conosco molto bene, avendoli allenati in passato. Sarà un match difficile ed equilibrato, come d’altronde lo è stato tutto il Campionato che, così rimodulato a causa della pandemia, sta costringendo tutti a stare sempre sul pezzo, a non poter abbassare mai la guardia».

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Il match di domani ritengo che valga per noi un intero Campionato. I fortissimi avversari della Pallanuoto Trieste – società molto seria e strutturata con la quale abbiamo instaurato già da qualche anno un rapporto di collaborazione che vorremmo presto trasformare in un vero e proprio gemellaggio alla stessa stregua di quelli che abbiamo già posto in essere in tutta Italia con Canottieri Napoli, Canottieri Firenze, Canottieri Roma e con altri importanti club – vengono a Palermo con il preciso obiettivo di batterci, per dimostrare il loro reale valore, avendo nel loro roster diversi top player che siamo riusciti miracolosamente a contenere nei precedenti due match ufficiali giocati contro di loro in questa stagione. Per conquistare noi i tre punti, che valgono l’ingresso nella storia della pallanuoto per l’intera Città di Palermo, dovremo essere perfetti per l’intera durata del match, che il nostro esperto tecnico Baldineti ha preparato con la consueta totale attenzione. Sappiamo che dovremo giocare come squadra con grandissima intensità dal primo minuto sino al fischio finale del match; in quest’ottica i ragazzi sono concentratissimi, consapevoli che un minimo calo di tensione comporterebbe per noi una sconfitta certa. Unico rammarico, avere ancora oggi per questo appuntamento storico, a causa della perdurante pandemia, le tribune senza il nostro numeroso ed appassionato pubblico, che cercheremo di onorare sapendo di essere sempre più seguiti in remoto».

Le Formazioni

TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Galioto, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Giliberti, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Damonte, 11.Lo Dico, 12.Migliaccio, 13.Washburn – Allenatore: Marco Baldineti

Pallanuoto Trieste: 1.Oliva, 2.Podgornik, 3.Petronio, 4.Buljubasic, 5.Razzi, 6.Turkovic, 7.Jankovic, 8.Milakovic, 9.Vico, 10.Mezzarobba, 11.Bini, 12.Mladossich, 13.Persegatti – Allenatore: Daniele Bettini

Arbitri: Alessandro Severo e Luca Castagnola, entrambi di Roma – Delegato: Gianluca Centineo, di Palermo