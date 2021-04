Pedara, crescono i contagi: ricoverato il sindaco Cristaudo

CATANIA – Il sindaco di Pedara, Alfio Cristaudo, è ricoverato al reparto Covid dell’ospedale San Marco di Catania. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso primo cittadino, inviando un comunicato di cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex consigliere comunale ed esponente della sezione locale di Fratelli d’Italia, Davide Russo, colpito da polmonite da Sars-Cov- 2. “Ho appreso della dipartita di Davide Russo – si legge – qui nel reparto Covid dove sono ricoverato”. A quanto risulta, le condizioni del primo cittadino sono in via di miglioramento e che il ricovero è stato deciso dai medici in via precauzionale per il persistere della febbre alta.

Il Comune

Nonostante il ricovero, Cristaudo sta comunque seguendo telefonicamente le vicende pedaresi, comunità fortemente provata dagli ultimi sviluppi della pandemia. Intanto gli amministratori del Comune sono stati sottoposti, nel giro di una settimana, a due tamponi. Al momento sono tutti negativi. Secondo le ultime rilevazioni, i pedaresi attualmente positivi al Covid sono 40 (4 i ricoverati).

Numeri che non fanno scattare alcuna richiesta di zona rossa. Lo spiega a Live Sicilia il vicesindaco Mario Laudani: “La situazione è tuttavia monitorata costantemente”. A quanto risulta, sarebbero in crescita invece i contagi nella vicina Trecastagni.

Sanificazione e tamponi

All’interno del palazzo municipale è stata già attivata una sanificazione straordinaria che si aggiunge a quelle che quotidianamente vengono attivate dal personale comunale con strumentazione ad hoc. “Fino a fine mese, stiamo incentivando il ricorso allo smartworking tra i nostri dipendenti – spiega il vicesindaco – Intanto procediamo con l’ordinaria amministrazione, la pulizia delle strade e la rimozione della cenere vulcanica”.