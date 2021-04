Covid, erano in 17 seduti al tavolo in pizzeria: scattano le sanzioni

CATANIA – Controlli della polizia in una pizzeria in via San Nicolò al Borgo a Catania. Sono state sorprese 17 persone sedute ai tavoli intente a consumare cibo, in spregio di qualsiasi misura precauzionale. Alcune di esse, in occasione di una manifestazione organizzata da un movimento di protesta contro le prescrizioni previste dalla normativa anti Covid, erano già state sanzionate per la violazione delle medesime norme. Tutti dunque sono stati sanzionati, compreso il titolare dell’attività commerciale al quale è stata, altresì, applicata la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5. Ma il questore Della Cioppa sta valutando ulteriori e più gravi provvedimenti.