Ghirelli: “Stagione particolare, playoff saranno lotteria”

“Quest’anno i playoff saranno più lotteria del solito. Di solito sono lo specchio della stagione e quindi promuovono una delle squadre meglio classificate in campionato. Ma questa è stata una stagione particolarissima, con un dispendio di energia fisiche e mentali al di sopra della media. Se si aggiunge che si stanno alzando le temperature, a mio avviso gli esiti saranno condizionati dalla condizione atletica più che dalla griglia di partenza. Tutto è possibile, insomma, come quell’anno che vinse il Cosenza partendo da dietro“. Questo il pensiero di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in vista dell’imminente inizio dei playoff del campionato di Serie C. Il numero uno della terza serie, intervistato da La Repubblica ha poi spiegato: “È una stagione durissima, se si pensa che sono state rinviate ben centoventi gare. Ma noi, in silenzio, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, con la straordinaria passione dei club. Non siamo lontani dal traguardo, ma ho ancora tanti timori: immaginate cosa vorrebbe dire non potere giocare delle gare dei playoff a causa del Covid“.