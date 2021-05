Centomila dosi di AstraZeneca in frigo, si pensa agli ‘under 60’

PALERMO- Ci sono centomila dosi di AstraZeneca in frigo, nei punti vaccinali siciliani, cinquemila soltanto alla Fiera. Aspettano di essere somministrate, se mai lo saranno. E i rinforzi che arriveranno saranno soprattutto AZ, dai primi di maggio, come abbiamo raccontato qui.

La campagna dell’immunizzazione in Sicilia è ormai un terreno accidentato. Gli Open Day promossi dalla Regione hanno soltanto scalfito il blocco della diffidenza, maturata in seguito a dolorosi fatti di cronaca, mentre l’Europa, con scelte e parole contrastanti, non ha saputo fornire rassicurazioni definitive. Anche la formula della ‘raccomandazione’ di AstraZeneca per gli over sessanta suona ambigua. Significa che non è vietato, ma che sarebbe preferibile che…. Una posizione destinata a creare ulteriore confusione.

“Sarà possibile inoculare dosi di vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson anche agli italiani under 60 che lo vorranno, ma solo una volta che avremo messo in sicurezza le nostre categorie più fragili, compresi gli anziani”. Sono le parole del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, di qualche giorno fa. Qualcosa, insomma, si muove e potrebbe cambiare nei prossimi giorni, pure in Sicilia. La Regione è in forte pressione sul commissario nazionale, il generale Figliuolo, per sbloccare le prenotazioni anche per le persone al di sotto dei sessant’anni, molte delle quali si presentano già adesso, negli hub, chiedendo di essere immunizzate. Invano. Se si mettono insieme le due cose, si intravvede un possibile sbocco nell’immediato futuro. Molto dipenderà dalla spinta emotiva: sarà più forte quella diffidenza o la voglia di proteggersi? In ogni caso bisognerà attendere comunicazioni ufficiali.