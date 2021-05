Vaccini: la Sicilia arancione ci prova, ma siamo indietro

La Sicilia arancione sta cercando di scalare la montagna dei vaccini, ma le percentuali, nonostante il grande sforzo profuso, restano basse.

Il report nazionale

Basta andare a guardare i numeri di stamattina. Su 1.923.625 dosi consegnate ne sono state somministrate 1.483.293, per una percentuale del 77,1 per cento. C’è un target quotidiano regionale di 32 mila dosi che viene rispettato. Dietro di noi, in quella graduatoria, c’è sempre la Calabria, che si va avvicinando, con il suo 76,8. Le altre regioni sono abbastanza distanti. La media nazionale è dell’84,1. Il governo Musumeci ha chiesto di procedere al più presto, forzando il limite dei sessant’anni e cominciando a mettere in sicurezza i cinquantenni. Sarebbe, forse, la svolta.

I numeri del weekend

Ieri, una nota della Regione ha fatto il punto sullo stato dell’arte: “L’Open day voluto dalla Regione Siciliana per le fasce over 60 e per i soggetti a “elevata fragilità” continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo maggio, su un totale di 65.118 prime dosi somministrate in Sicilia, il 66,52% (43.319) hanno riguardato persone, rientranti nei target attuali della campagna vaccinale, che hanno deciso di aderire all’Open day, dunque senza prenotazione. Nel target 60-69, i soggetti senza prenotazione sono stati il 63,67% (13.518 su 21.230).

Nella fascia 70-79 anni, il 55,36% (10.820 su 19.544) di coloro che hanno ricevuto la prima dose dal 29 aprile al primo maggio lo ha fatto aderendo all’Open day. E ancora in quella over 80 la percentuale senza prenotazione è stata pari al 73,77% (5.243 su 7.107) del totale di coloro che hanno ricevuto la prima dose in questa fascia d’età nel fine settimana.

Nell’arco dei tre giorni le somministrazioni complessive, tra prime e seconde dosi, sono state 90.554″.

I vaccini dell’Asp di Palermo

Una nota dell’Asp ci informa: “Fino alle ore 17 di oggi (ieri, ndr), sono state complessivamente 33.237 le vaccinazioni effettuate durante l’Open Day in città e provincia da tutte le Aziende interessate dall’iniziativa, di cui 14.527 dall’Asp insieme ai Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale. Basterà presentarsi in uno dei punti di somministrazione negli orari indicati – a seconda della categoria di appartenenza – muniti di tessera sanitaria e documento di identità per ricevere il siero”. Ecco quali sono (parliamo delle strutture dell’Asp di Palermo che, per esempio, non comprendono l’hub della Fiera):

OPEN DAY OVER 80 E FRAGILI

Villa Delle Ginestre Via Castellana 145 – Palermo 8-20 Ospedale Ingrassia Corso Calatafimi 1002 – Palermo 15-19 Ospedale Madonna dell’Alto Contrada S. Elia – Petralia Sottana 15-19 Ospedale Civico di Partinico Via Circonvallazione 1 – Partinico 15-19 Ospedale Dei Bianchi Via Colletto Don Giovanni 42 – Corleone 15-19 Ospedale Cimino Via Salvatore Cimino 2 – Termini Imerese 15-19 Distretto di Cefalù Via San Pasquale – Cefalù 14.30-20 Distretto di Misilmeri Guardia Medica Via Agrigento-MARINEO 8-20 Distretto di Carini Centro vaccinazioni Piazza Caduti della Patria-CINISI 8-20 Distretto di Bagheria Poliambulatorio via Bernardo Mattarella 82 – Bagheria Mercoledì 12 e venerdì 14 maggio (15-20) Sabato 15 e domenica 16 maggio (8-20)

OPEN DAY ASTRA ZENECA 60-79 ANNI (non fragili)

Villa delle Ginestre Via Castellana 145 – Palermo 8-20

Distretto di Petralia Sottana Piazza Domina – Petralia Sottana 8-20

Distretto di Cefalù Via San Pasquale – Cefalù 14.30-20

Distretto di Termini Imerese Via Ospedale Civico – Termini Imerese 8-20

Distretto di Bagheria Piazzetta Liszt 32 – Bagheria 8-20

Distretto di Misilmeri Guardia Medica Via Agrigento – MARINEO 8-20

Distretto di Carini Centro Vaccinazione Piazza Caduti della Patria – CINISI 8-20

Distretto di Partinico Via Mons. Domenico Mercurio 1 – Partinico 8-20

Distretto di Corleone Corso dei Mille 2 – Corleone 8-20.

(foto d’archivio)