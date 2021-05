Covid, a Catania 361 nuovi positivi: i ricoveri al San Marco

CATANIA – Contagi ancora alti nella provincia di Catania. Dopo due giorni di calo, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 361 nuovi positivi. Una cifra in crescita come, del resto, in tutta l’Isola.

Una situazione preoccupante che potrebbe portare alla sofferenza degli ospedali. Che ancora reggono, certo, ma che registrano ancora numerosi ricoveri per Covid. Come all’ospedale San Marco dove, fra Ieri e oggi, si sono registrati 9 ricoveri, 1 decesso, 13 dimissioni. Sono ricoverati 106 pazienti: 58 nel reparto di Malattie Infettive, 13 in Pneumologia, 12 MCAU, 3 in Ostetricia, 8 in Pediatria, 11 in Rianimazione e 1 in Ecmo.