Palermo: “Felicitazioni a Costa per acquisto cimeli. Chiederemo disponibilità Coppa Italia Serie C”

Il club chiederà la disponibilità per esporre nel proprio museo la Coppa Italia Serie c

PALERMO – Nella giornata odierna l’avvocato ed ex presidente del Coni Sicilia Massimo Costa si è aggiudicato i cimeli del vecchio Palermo. Il club di viale del Fante si è complimentato con lui e chiesto la disponibilità ad esporre la Coppa Italia di Serie C. Di seguito il comunicato:

“Il Palermo rende le sue più grandi felicitazioni a Massimo Costa per l’acquisto di alcuni cimeli rosanero messi all’asta a seguito del fallimento dell’US Città di Palermo.

In attesa del futuro Museo Internazionale dello Sport voluto dal Coni, il Palermo Museum (che non appena le normative emergenziali lo consentiranno sarà aperto anche al pubblico) chiederà nei prossimi giorni all’avvocato Costa la disponibilità della Coppa Italia di Serie C, compresa nel lotto e mancante alla collezione dei cimeli già esposti al museo.

Ciò in linea con l’anima che ha ispirato la nascita stessa del museo rosanero: la raccolta in concessione o donazione di memorabilia generosamente messi a disposizione da centinaia di tifosi e appassionati da tutto il mondo, condivisi con l’intero popolo rosanero per tutelare insieme la memoria collettiva della passione per il Palermo”.