Juve Stabia-Casertana, Castaldo: “Assistito a uno schifo”

“Usciamo a testa altissima abbiamo dimostrato di essere all’altezza, non possiamo e non dobbiamo recriminarci nulla. Abbiamo fatto un miracolo calcistico tirandoci fuori da una situazione critica fino ad arrivare ai playoff meritatamente con una partita in meno rispetto alle altre perché Viterbese nn si conta… sono uno che le cose dentro non le tiene ed una cosa voglio dirla… SCHIFO oggi si è assistito ad un vero e proprio SCHIFO… FORZA FALCHI SEMPRE”. Così Gigi Castaldo, attaccante della Casertana, dopo il pari per 1-1 contro la Juve Stabia costata l’eliminazione al primo primo turno playoff alla formazione rossoblù.