Marina di Ragusa, Utro: “Peccato non aver potuto giocare”

“Peccato, peccato non poter scendere in campo, perché erano tre settimane che lavoravamo in maniera intensa e serena”. Così Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, commentando il rinvio della gara che si sarebbe dovuta giocare contro il Dattilo. Intervistato da La Sicilia, il tecnico della formazione iblea ha poi proseguito: “Ho visto i ragazzi molto concentrati e c’era grande voglia di giocare questa gara contro il Dattilo e di tornare in campo da parte nostra perchè la squadra è già un quasi un mese che non gioca e, quindi, avevamo grande voglia ed eravamo pronti a giocare questa partita – ha concluso Utro -. Purtroppo, come sappiamo, non è stato possibile per le vicende del Covid-19 che hanno interessato il Dattilo e, quindi, ne prendiamo atto”.