Trovato il cadavere di una donna a Ponte Naso, indagini

MESSINA – Ritrovato sulla spiaggia di Ponte Naso, in provincia di Messina, il cadavere di una donna di 43 anni nel pomeriggio di oggi. Secondo le prime sommarie informazioni si tratterebbe di una 43enne di Raccuja. I carabinieri sarebbero risaliti all’identità della donna avvalendosi della targa della sua Peugeot 208 grigia, trovata a poca distanza dal corpo della donna. Per chiarire le esatte cause della morte, saranno importanti le perizie del medico legale e del magistrato di turno, Federica Urban. Sul posto del ritrovamento anche l’ambulanza del 118 e la guardia costiera. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.