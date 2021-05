Mafia: il procuratore Lo Voi incontrerà i genitori di Claudio Domino

Il procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi, incontrerà Graziella e Ninni Domino, genitori di Claudio, il bimbo ucciso a 11 anni il 7 ottobre 1986 a colpi di pistola in circostanze mai chiarite. Lo fa sapere Graziella Accetta dopo avere ricevuto rassicurazioni attraverso gli ufficiali dei carabinieri che hanno riferito alla Procura della Repubblica la sua richiesta di incontro dei magistrati. Ninni e Graziella Domino protestano davanti al tribunale di Palermo per rivendicare notizie, dopo 35 anni di silenzio, sull’omicidio del figlio dopo le rivelazioni di un coinvolgimento di un ex appartenente ai Servizi segreti. (ANSA).