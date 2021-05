Sparo vicino al centro per minori stranieri: attimi di paura

In via Ciccio Manna è intervenuta la Squadra Mobile di Catania.

CATANIA – Ha preso la pistola e ha sparato. Ma non avrebbe avuto l’obiettivo di colpire qualcuno. Semmai di lanciare un segnale. Una sorta di avvertimento. O prova di forza. Attimi di paura in via Ciccio Manna a San Giorgio, questo pomeriggio, nei pressi di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Gli agenti della Squadra Mobile di Catania, allertati dalla sala operativa della Questura, sono intervenuti nel quartiere a sud di Catania e una volta accertato che non vi fossero feriti hanno cominciato a raccogliere testimonianze.

Ancora poco chiara la causa scatenante del gesto. Ma sicuramente – assicurano dalla polizia – non c’è alcun motivo legato alla discriminazione razziale né contro gli ospiti né contro la struttura. “Solo un fatto episodico”, spiegano. Dietro ci sarebbero dissidi personali. Ci sarebbe stata una forte discussione tra alcuni stranieri e un catanese. Il litigio sarebbe degenerato. L’uomo si sarebbe allontanato e sarebbe tornato poco dopo armato. E avrebbe sparato, fortunatamente a vuoto.

I poliziotti, dalle testimonianze, avrebbero già individuato il responsabile. Ma non avrebbero ancora trovato la pistola.