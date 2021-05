Quando si comincia a pensare seriamente al voto di Palermo?

Si avvicinano le elezioni amministrative a Palermo, seguiranno, a fine 2022, le regionali. È presto per parlarne? Al contrario, specialmente se guardiamo all’appuntamento elettorale nel capoluogo siciliano. Sulle regionali ci torneremo. Sulle elezioni palermitane, invece, vogliamo offrire subito una breve e semplice riflessione. Una riflessione, meglio, una domanda indirizzata al sindaco Leoluca Orlando, non più ricandidabile ma, lo ha dichiarato, intenzionalmente parte attiva per il dopo, alle forze politiche riconducibili all’area del centrosinistra, tra cui vogliamo considerare il M5S di Giuseppe Conte, e, soprattutto, all’anima della società palermitana, non assimilabile tout court a questo o a quel “campo” del confuso panorama politico, che vuole assolutamente contare nelle scelte riguardanti la città e non soltanto essere usata al momento del voto attraverso liste finalizzate a dare una verniciatura “civica” a operazioni sostanzialmente d’apparato. La domanda è: quando comincerà un serio confronto nei partiti, cominciando ovviamente dal PD e dal M5S, coinvolgendo non soltanto associazioni ed esperienze politiche già comunque collocate a sinistra ma quei settori della produzione, della cultura, delle professioni, del lavoro, dell’antimafia autentica e del volontariato diffuso che vogliono partecipare a pieno titolo alla costruzione del futuro prossimo di Palermo? Un futuro che non disperda quanto finora conquistato con pericolosi passi indietro e rigurgiti di un passato che vorremmo dimenticare definitivamente e però, contemporaneamente, vada ben oltre visti i grandi problemi ancora irrisolti. Si è in forte ritardo e non serve allo scopo di fare presto il criptico chiacchierio tra esponenti politici e le nomenclature delle segreterie. Una cosa è certa, di Palermo devono parlare principalmente i palermitani, guai a ridurre la quinta città d’Italia a una pedina seppure strategica del più ampio gioco nazionale, una sorta di merce di scambio nel mercato delle cariche istituzionali contese tra le forze politiche, sarebbe devastante. Occorre che si parta dal “basso” innescando un dibattito serrato che inizi senza reticenze dai pregi e difetti dell’attuale amministrazione comunale per disegnare, partendo appunto dalle emergenze tuttora sul tappeto, la Palermo che vogliamo. Rifiuti, mobilità, turismo, decoro, commercio, investimenti produttivi, periferie, borgate marinare, cimiteri, manutenzione strade e marciapiedi, illuminazione pubblica, svecchiamento della burocrazia e riorganizzazione della polizia municipale sono solo alcune delle spinose questioni da affrontare, insieme alle tante “pratiche” (piani e regolamenti) che giacciono in Consiglio comunale, un organo, così come lo abbiamo ultimamente sperimentato, di cui sovente si fatica a comprenderne il senso al di là delle affermazioni di principio e delle previsioni di legge. Perché non lanciare un Forum di discussione permanente? Invece di un partito potrebbe proporlo e gestirlo una qualsiasi associazione o un comitato di cittadini creato apposta. Apparecchiare tavoli tematici ai quali si può aderire liberamente, partiti, cittadini e organizzazioni. Insomma, dare vita a un progetto politico non a un cartello elettorale amorfo dove troviamo magari la negazione di un comune filo valoriale, legato unicamente dall’essere “contro” l’avversario politico e messo su per eleggere qualcuno. Un progetto ricco di contenuti che vincoli programmaticamente i partiti, che dovranno individuare il candidato sindaco con strumenti di partecipazione, e dia spazio anche a liste civiche vestite di uguale dignità per una svolta tangibile nel rapporto tra politica e cittadini. Se non ora quando?