Migranti, la Lega: “La nave Sea Eye 4 a Palermo è una vergogna”

PALERMO – “È vergognoso che l’ennesima nave ong con immigrati debba sbarcare a Palermo”. Lo dicono i componenti del gruppo consiliare della Lega di Palermo Igor Gelarda, Alessandro Anello, Sabrina Figuccia. “Vergognoso l’ennesimo sforzo che viene richiesto alla Sicilia, senza nessun sostegno o quasi da parte dell’Europa – aggiungono -. Non basta Lampedusa, vogliono riempire tutta la Sicilia. Ma ancora più vergognoso il sostegno politico, perché di sostegno materiale non è in grado di fornirne più a nessuno, che il sindaco Orlando sta fornendo alla Sea Eye 4. Offrendole il porto di Palermo e la città. Quello di Orlando sicuramente non è un atto che può permettersi di fare a nome dei cittadini palermitani. Non in nostro nome. Lo può fare a nome suo e di quei pochi suoi sodali che gli sono rimasti. A Palermo vogliamo altro, piuttosto che essere base di approdo di gente che non possiamo aiutare, perché abbiamo già noi stessi gravissimi problemi” concludono.