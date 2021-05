Alma Patti pronta a Gara 2 contro Faenza. Manfrè: “Dobbiamo vincere”

PATTI (ME) – L’Alma Patti Basket di coach Mara Buzzanca è tornata in campo per preparare gara 2 Semifinale Play Off che la contrappone alla capolista E-Work Faenza. La strada è in salita, il gruppo siciliano ne è pienamente consapevole, ma ha tutte le intenzioni di provare il colpaccio in esterna.

Giorgia Manfrè, ha commentato così Gara 1 e introdotto la seconda partita della serie che andrà in scena al PalaBubani di Faenza mercoledì 26 maggio alle ore 20:30.

“Nel primo quarto eravamo riuscite ad allontanarci un po’ salvo essere riprese due volte. Sapevamo sarebbe stata una gara difficile contro una squadra organizzata e che ha preparato bene la partita, difendendoci anche molto forte. Anche noi abbiamo fatto una buona prestazione in difesa, avevamo preparato bene la gara e a fare la differenza sono stati alcuni canestri sbagliati. Mercoledì dobbiamo assolutamente vincere, non sarà facile, siamo in casa loro, ma questi sono i play off e ogni partita va vista singolarmente. Sicuramente se giochiamo con intensità, passandoci la palla come sappiamo fare possiamo sicuramente avere diverse possibilità“