Bimba in preda a convulsioni soccorsa dai carabinieri

In via Duca della Verdura

PALERMO – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo in via Duca della Verdura, a Palermo, hanno soccorso una bambina di 4 anni che si era accasciata dopo una crisi convulsiva. La mamma di 20 anni in preda al panico, aveva chiesto aiuto. I militari hanno tentato di rianimarla poi l’hanno portata a bordo dell’autovettura di servizio, all’ospedale dei Bambini “Giovanni di Cristina”. I medici sono riusciti a rianimare in tempo la piccola, disponendone il ricovero solo per accertamenti.

(ANSA)