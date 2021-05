Gravina, torna Forza Italia in consiglio comunale

CATANIA – “Dopo lunghi anni di assenza, Forza Italia torna a essere rappresentata al Consiglio comunale di Gravina di Catania. Una novità che ci rende orgogliosi e che si inserisce in un quadro di crescita generalizzata e radicamento del movimento azzurro in tutti i Comuni del Catanese. Seguiamo la linea tracciata dal presidente Berlusconi: mettere al servizio della buona politica le migliori energie di ogni comunità. Auguro buon lavoro ai consiglieri Nicotra e Ponzo, nel segno del loro costante impegno per il buongoverno di Gravina e l’adesione ai valori liberali e popolari del nostro partito”.

Lo dichiara Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, rendendo nota la costituzione del nuovo gruppo consiliare azzurro a Gravina di Catania, cui aderiscono i consiglieri Francesco Nicotra e Rosario Ponzo. Ampliato, inoltre, il direttivo comunale FI guidato dalla coordinatrice locale Gabriella Tornatore e composto da Ottavio Ecora, Giovanni Lombardo, Barbara Costa, Carmelo Coco, Giovanni Finocchiaro, Agata Marchese, Paolo Melillo, Nello Di Gregorio.

“Siamo soddisfatti – aggiungono il vicecommissario provinciale FI Massimo Pesce e la coordinatrice FI Gravina Tornatore – per la nascita di un gruppo che puntiamo ad allargare ancora. Sono tante le manifestazioni di stima e interesse politico verso Forza Italia che riceviamo ogni giorno. Il nostro partito rappresenta la sintesi dei valori del centrodestra italiano, aggregando sul territorio – concludono – una classe dirigente preparata, seria, responsabile”.