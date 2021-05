Sicily Coast, l’Isola in bici: si parte il 29 maggio

Con la zona gialle e le conseguenti riaperture, milioni di persone sono pronte a rivivere, con spensieratezza, le prossime giornate estive, all’aria aperta e alla scoperta delle meraviglie dell’isola. Da qui l’esigenza di organizzare, per la seconda volta, un evento che veda il coinvolgimento dei molti. È questa l’iniziativa di Sicily Coast che, per questa seconda edizione, ha organizzato un tour dell’isola in bicicletta al fine di scoprire le bellezze della nostra Sicilia.

Si parte il 29 maggio, alle ore 8.00, da Mondello e il rientro è previsto il 6 giugno, sempre a Mondello. È un evento ecologico, non competitivo e con un’andatura cicloturistica. Possono partecipare tutti, dagli sportivi ai ciclisti appassionati, dagli esperti ai meno esperti; insomma l’evento non esclude nessuno.

In base a quanto emerso dall’organizzazione dell’evento, creato da Now team Asd, patrocinato dall’assessorato al turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, dall’assemblea Regionale Siciliana e da Anci Sicilia, i partecipanti non sono costretti a seguire una prestabilita velocità ma, al contrario, potranno scegliere l’andatura più adatta alle proprie esigenze. Now Team ASD ha pensato proprio a tutto: assistenza garantita per tutte le tappe, dotazione delle tracce GPS e cooperazione con le varie amministrazioni locali.

Il viaggio inizierà a Palermo, per proseguire successivamente a Favignana. Da qui si passerà alla Valle dei Templi e si proseguirà fino a Marzamemi, per poi giungere ai vicoli di Taormina. Dalle spiagge ai borghi, dalle campagne agli angoli nascosti; in sostanza un itinerario fatto di eccellenze enogastronomiche, turismo e scoperte culturali.

L’itinerario sarà raccontato attraverso la creazione di un video, che verrà trasmesso sui canali social. Per ottenere informazioni circa l’itinerario, le tappe e le iscrizioni basterà visitare il sito nowteam.it.