Ekipe Orizzonte, al via la finale scudetto: ostacolo Padova da superare

L’ora “x” sta per scoccare, tra poco più di ventiquattro ore Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova daranno il via alla finale scudetto di pallanuoto femminile, che si giocherà al meglio delle cinque partite.

Domani, venerdì 28 maggio alle 18:30, le catanesi giocheranno GARA 1 sul campo delle venete, contro le quali si contenderanno la vittoria finale del campionato di Serie A1 di quest’anno.

Le rossazzurre arrivano a questa sfida con il morale alto, in virtù del successo di cinque giorni fa contro la Sis Roma, che ha sancito in modo netto la qualificazione dell’Ekipe Orizzonte alla finale.

Un appuntamento che la squadra guidata da Martina Miceli aspettava con ansia da tempo e per nel quale le rossazzurre daranno certamente il massimo per avere la meglio sul Plebiscito Padova, come ha sottolineato alla vigilia la numero 9 dell’Ekipe Orizzonte: “Finalmente – ha detto Giulia Emmolo – da domani inizieranno le tanto attese ‘Finali Scudetto’. Aspettiamo questo momento da più di un anno e sono sicura che ognuna di noi vorrà godersi ogni secondo di ogni singola partita. Sicuramente la finale al meglio delle cinque partite è una formula lunga, ma che senza ombra di dubbio decreterà la squadra più forte del campionato. Non si tratta di una sfida secca, ma di tante battaglie, costruite, studiate, conquistate con sacrificio, forza del gruppo e cuore. Tatticamente e tecnicamente sia la nostra che quella del Padova sono squadre complete, attrezzate e coperte sotto ogni punto di vista. Sono sicura che onoreremo queste finali e spero anche che trasmetteremo energia e adrenalina a casa a tutti quelli che ci guarderanno e sosterranno. In un momento storico del genere, sappiamo di essere delle privilegiate a poter fare quello che più amiamo nonostante le difficoltà. Quindi ora aspettiamo solo il fischio dell’arbitro e che le finali abbiano inizio!”.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FINALE SCUDETTO:

GARA 1 – venerdì 28 maggio, ore 18.30 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

GARA 2 – domenica 30 maggio, ore 16.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

GARA 3 – venerdì 4 giugno, ore 20.15 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev GARA 4 – domenica 6 giugno, ore 16.00 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev GARA 5 – mercoledì 9 giugno, ore 19.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD