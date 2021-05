CATANIA – La Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Catania nella mattina odierna ha proceduto a sanzionare un bar del centro cittadino applicando anche la sanzione accessoria di 5 giorni di chiusura; in violazione della normativa attualmente vigente per i servizi di ristorazione infatti, veniva consentito il consumo di bevande all’interno dei locali del bar dove sono state identificate 8 persone. La titolare del bar, è stata inoltre sanzionata per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale necessario per il contrasto alla diffusione del virus. Sono state altresì sequestrate 6 slot machine, che, in quel momento, erano in funzione. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 15000.