“Surf per tutti”: in acqua per superare le barriere

CATANIA – Il mare per eliminare le barriere, le onde per regalare un momento unico. Sono le idee alla base dell’iniziativa Surf per tutti, che porterà in acqua a misurarsi con tavole e schiuma alcuni ragazzi dai sei anni in su con disturbo del neurosviluppo. Il progetto, organizzato da Surf School Catania e Studio Parentage, ha come obiettivo lo stimolo della concentrazione e dell’autostima dei ragazzi, oltre al creare per loro momenti di emozione e divertimento.

Una vera lezione di surf, con teoria sulla spiaggia e poi l’entrata in acqua, è il perno del progetto. Prima di arrivare ad accarezzare le onde, però, i ragazzi coinvolti nell’iniziativa seguiranno un percorso preciso: “All’inizio ci sarà un approccio con gli operatori e i ragazzi, con la mediazione delle famiglie e degli esperti dello studio Parentage – dice Priscilla Mertoli, parte dell’equipe Parentage – poi ci sarà l’approccio con la tavola da surf e il passaggio alla spiaggia con altre esercitazioni. Infine in acqua, per mettere in pratica cosa si è imparato”.

A Surf x tutti partecipano esponenti della Surf School Catania, della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard – Sezione Surfing e dello Studio Parentage, oltre ai ragazzi destinatari del progetto. Per ogni allievo ci sarà la presenza di due figure dedicate: un operatore/istruttore di Surfschool Catania e un operatore dell’associazione. “Tra i nostri obiettivi primari – dice Daniele Lombardo, istruttore di Surf School Catania e responsabile dell’iniziativa – c’è la possibilità di offrire emozioni e divertimento ai ragazzi, stimolare la loro concentrazione e la loro socialità, aumentare l’autostima e l’autoefficacia”.

Surf per tutti verrà presentato al pubblico martedì 1 giugno alle 16, presso il lido Le Capannine.