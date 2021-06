Catania, passi avanti per l’iscrizione al prossimo campionato

CALCIO - SERIE C

Il club continua a lavorare per presentare la documentazione utile all'iscrizione

CATANIA – Il Catania compie passi avanti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il club rossazzurro nella giornata di ieri ha consegnato tutti i documenti richiesti dalla Covisoc, ma saranno necessari ulteriori documenti.

Il club dovrà presentare l’indice di patrimonializzazione che è un indicatore da rispettare. Successivamente, ed entro il 28 giugno, serviranno 2,7 milioni di euro per chiudere i conti presentandosi in regola con spese e pagamenti della stagione passata. In tal senso potrebbe dare una mano la compagna aerea Wizz Air, pronta a fungere da sponsor di maglia e, quindi, immettere denaro nelle casse del club.

Al contempo la dirigenza continua ad attendere una risposta da parte una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter ridurre il debito. Per quanto riguarda il Comune di Mascalucia a breve si dovrebbe riunire il Consiglio Comunale e si potrebbe arrivare ad uno sconto della cifra che potrebbe essere dilazionata in dieci anni.