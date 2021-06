Assembramenti in centro a Palermo: interviene polizia

Giovani in strada in barba ai divieti.

In nottata le forze dell’ordine sono intervenute in piazza Giovanni Meli, dove il popolo della movida si è spostato a causa dei divieti scattati in piazza Sant’Anna, in alcune zone della Vucciria e a piazza Magione. Ben oltre la mezzanotte c’era folla e sono dovute intervenire le auto della polizia per disperdere i giovani. Le altre zone della movida erano presidiate da polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale come disposto dalla prefettura. (ANSA)