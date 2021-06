Sigel Marsala, primo colpo di mercato: arriva la palleggiatrice Scacchetti

MARSALA (TP) – Batte ancora un colpo la Sigel Marsala a seguito delle prime riconferme del roster. Il mercato

consegna a coach Davide Delmati un ingaggio in un ruolo-chiave. Chiara Scacchetti, palleggiatrice classe 1995, in questo contesto è da considerarsi una nuova tesserata azzurra per la stagione agonistica di serie A2 2021/’22. Scacchetti proviene dal biennio trascorso a Montecchio (A2), durante il quale in dote dalla squadra ha ricevuto i gradi da capitano.

La Scheda:

Chiara, alta 175 cm, vanta il curriculum da veterana. Ha mosso i primi passi in questa disciplina nel minivolley della Rubierese. Poi il passaggio nel 2007 alla Scuola Anderlini Modena e il grande salto giovanile al Volley Bergamo di B1 nel 2012. È stata una nazionale under 18, 19 e 20 partecipando a due campionati del mondo nelle categorie U-18 e U-20. Nel 2014 il salto in A1 con la Savino del Bene Scandicci, dov’è rimasta tre anni. Nel 2017 l’approdo in

un club blasonato come Olimpia Teodora Ravenna nel torneo cadetto. Successivamente, nel 2018/2019 ha cominciato la stagione alla Fenera 76’Chieri in A1, salvo a gennaio per tornare a giocare con frequenze acconsente di scendere di categoria andando a rinforzare Acqua & Sapone Roma Volley Club invischiata come Marsala in Pool Salvezza nella lotta per non retrocedere. Nelle ultime due stagioni da capitano al PalaCollodi di Montecchio Maggiore (Vicenza) ha difeso i colori del S.lle Ramonda IPAG Montecchio.

Con l’Anderlini la Scacchetti ha conquistato il titolo tricolore Under 14 nel 2009 e si è piazzata al secondo posto nella categoria Under 16 nel 2010 venendo premiata in entrambe le occasioni come miglior alzatrice.

La regista romagnola si appresta a vestire la maglia di Marsala dichiarandosi particolarmente determinata e ottimista circa il successo che riscuoterà la nuova annata di seconda serie nazionale. Queste le sue parole: “Ho riconosciuto nella Sigel una programmazione e una progettualità che mi ha convinta ad accettare. Sulla serietà della Società non nutro dubbi in quanto possiedo buone referenze da colleghe che hanno compiuto il mio stesso passo di oggi. Arrivo davvero con tanta determinazione e Marsala ritengo sia la piazza giusta per rimettersi in discussione. Auspico sia l’anno giusto per tanti aspetti a livello personale e che la squadra possa raggiungere, passo per passo, i traguardi prestabiliti“.