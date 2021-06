Sgancia una betoniera rubata contro l’auto della polizia, denunciato

AVOLA (SIRACUSA) – Un uomo di Avola (Siracusa) che aveva rubato una betoniera agganciandola alla propria auto inseguito da una volante della polizia di Stato ha sganciato la macchina per edilizia nel tentativo di fermare i poliziotti. Il guidatore della volante è riuscito a evitare l’impatto. La polizia ha trovato il ladro, che era con altre due persone nell’auto, dopo aver preso la targa del veicolo del fuggitivo. L’uomo, di 36 anni, è stato denunciato. Sono in corso indagini per risalire alle altre due persone.