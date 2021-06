10 modi per concludere una e-mail in spagnolo

Scrivere una mail in inglese: ti è già capitato? Sicuramente sì! Questo perché sempre più aziende utilizzano lingue differenti dall’italiano per comunicare con i loro dipendenti e collaboratori. L’inglese, però non è l’unica lingua adoperata dalle grandi aziende: molte di esse, oggi, comunicano utilizzando lo spagnolo commerciale. Se decidi di lavorare per una azienda spagnola e sei in procinto di inviare il tuo curriculum, mettiti comodo – metti a fuoco tutto il sapere che hai appreso durante le lezioni di spagnolo – e segui i nostri consigli per chiudere nella maniera più appropriata la tua email. Prima di procedere, però, facciamo un paio di precisazioni: lo spagnolo da utilizzare nel business, si chiama “Español de los negocios” e la mail, invece, “correo eléctronico”.

5 modi per chiudere una mail formale in spagnolo

Prima di scrivere la frase di chiusura vera e propria, ricordati di scrivere una frase che sottolinea quali sono le tue aspettative dall’invio di questa mail. Puoi scrivere espressioni tipo:

“Aspetto una sua risposta”, che si traduce in “Espero su respuesta”

“Se ha altre domande, sono a sua sua disposizione”, che si traduce con “Cualquier cosa estoy a su disposición”

“In caso avesse necessità di assistenza non esiti a contattarmi”, che si traduce con “Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme” oppure anche “Se possiamo esserle di aiuto, non esiti a contattarci, che si traduce con “Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber”

Quando avrai inserito questa frase di pre-chiusura, potrai procedere con la frase di chiusura vera e propria.

“Le agradecemos de antemano” che significa “Ringraziandola anticipatamente” “Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es…” che significa “Sentiamoci, il mio numero è…” “Si requiere más información no dude en contactarme” che significa “Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti” “Se despide cordialmente,” che significa “In fede” “Atentamente” che significa “Cordiali Saluti” ma può essere anche usato “Respetuosamente” che significa “Cordialmente”

5 modi per chiudere una mail informale in spagnolo

Se devi scrivere una mail a un amico, ai tuoi genitori o al tuo partner, così come a un collega con cui hai maggiore confidenza, non è necessario usare troppe formalità. La mail informale si riconosce già dai saluti iniziali, che sono molto più affettuosi e amichevoli e che spesso si riducono alla frase “Hola qué tal?!”, ovvero “Ciao, come va?”

La chiusura di una mail informale si concentra di solito nei saluti veri e propri, ma anche nella speranza di rivedersi presto oppure ancora nella richiesta di portare i propri saluti a qualcun altro.