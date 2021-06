Trentino, Toscana e Sicilia le mete turistiche più amate dagli stranieri

Mare, montagna e città d’arte sono in cima al diario di viaggio dei 12 milioni di stranieri che hanno scelto l’Italia per le loro vacanze estive, secondo l’indagine di Demoskopika per conto del Comune di Siena sui consumi turistici degli stranieri che l’ANSA pubblica in anteprima.

Circa la metà del campione intervistato opta per il mare (48,4%) o per mete esotiche (3,9%), bene anche la montagna (15,1%), le “città d’arte, cultura e borghi” (12,3%) e la tipologia “campagna, agriturismo” (8%). Cinque le regioni più gettonate: Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia ma anche Puglia e Lombardia. (ANSA).