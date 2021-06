Catania-Messina, morti padre e figlio: una tragica scia di sangue

PALERMO- Santo Previtera (nella foto), morto a 48 anni con suo figlio Fabio di 14, mentre tornavano tutti a casa, a Gaggi, dopo un matrimonio nel Catanese, era un lavoratore molto apprezzato e un uomo voluto bene. “La comunità è davvero scossa – dice il sindaco di Gaggi, Giuseppe Cundari -. Parliamo di una bella famiglia, di persone buone e perbene che avevano vissuto un momento felice. Non mancava molto all’arrivo e purtroppo è accaduto l’incredibile. Siamo tremila anime e abbiamo il cuore spezzato. Santo lavorava nel settore alberghiero, senza risparmiarsi”.

La dinamica dell’incidente

La dinamica della tragedia che ha distrutto una famiglia sulla Catania-Messina, ieri sera, è affidata alle prime ricostruzioni che dovranno essere confermate. Secondo la cronaca curata dalla nostra redazione di Catania, l’impatto, forse con il coinvolgimento di una seconda auto, è avvenuto tra Fiumefreddo e Giardini Naxos. Gli altri feriti, tra cui la moglie di Santo, sono ricoverati. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Il dolore sui social

Il cordoglio sui social è sincero e immenso. Riportiamo alcuni messaggi in questa ora tremenda. “Santy Previtera, ti amerò per sempre amico mio”. “Ciao amico mio Santy, ciao piccolo Fabio”. Anche qualche attività commerciale vicina a questo papà sfortunato si è fermata, alzando l’insegna del lutto. Una tristezza che coinvolge tante persone e che offre testimonianza concreta, ma non ce n’era bisogno, alle parole del sindaco sull’affetto che circondava una famiglia.

Una tragica scia di sangue

C’è tanto sangue sulle strade siciliane, come, purtroppo, stiamo raccontando. Ieri, una persona è morta in autostrada nei pressi di Pace del Mela lungo l’autostrada Messina-Palermo. Un fuoristrada è precipitato, dopo avere sfondato una barriera di protezione. Troppe lacrime.