Euro 2020, l’Ungheria ferma la Francia campione del mondo

I campioni del mondo della Francia sono stati fermati dall’Ungheria di Marco Rossi con il risultato finale di 1-1. Nel match del Gruppo F del campionato europeo gli ungheresi passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con la rete che porta la firma di Attila Fiola. La squadra di Deschamps subisce il colpo e riesce a reagire recuperando lo svantaggio grazie al gol di Antoine Griezmann al minuto 66.

L’incontro, con calcio d’inizio alle ore 15, termina sul risultato di 1-1, con i francesi che non sono riusciti ad abbatere il muro ungherese per portare a casa i tre punti. Nel girone di ferro di questo Europeo, anche la nazionale ungherese ottiene un punto grazie a questo pareggio, il primo per la squadra del CT Rossi. La Francia, invece, si porta a quota 4 punti e rimane in testa alla classifica, in attesa dell’esito finale dell’incontro delle ore 18.00 tra Portogallo e Germania.

Nella giornata di domani, invece, andrà in scena l’ultima sfida del Girone A tra l’Italia di Roberto Mancini e il Galles secondo in classifica. Chi otterrà i tre punti terminerà il girone come testa di serie.